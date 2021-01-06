Video Haber Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
06.01.2021 | 00:55

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık günü park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çaparak kırıma uğrayan helikopterin kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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