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| Tecavüzcü 'li hakkında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Tecavüzcü 'li hakkında haberi geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Çelik hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:29 Son Güncelleme: 8.1.2021 16:45 ABONE OL
Son dakika | Tecavüzcü HDP'li Tuma Çelik hakkında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Çelik hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade vermişti.

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Son dakika | Tecavüzcü HDP'li Tuma Çelik hakkında yeni gelişme: İddianame kabul edildi
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