Son dakika | Tecavüzcü HDP'li Tuma Çelik hakkında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tehdit' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Çelik 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle 24 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.