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: - seferleri durdu! Metro İstanbul'dan flaş açıklama

haberine göre; İstanbul, yüz binlerce kişinin kullandığı M2 - metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Açıklamada, teknik bir arızadan kaynaklı sorun yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar, istasyonu terk ederek alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:14 Son Güncelleme: 8.1.2021 14:10 ABONE OL
Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu! Metro İstanbul'dan flaş açıklama

Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

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Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu! Metro İstanbul'dan flaş açıklama
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