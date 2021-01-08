Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu! Metro İstanbul'dan flaş açıklama

Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 8, 2021
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.SON DAKİKA | AK Partili vekile köpek diyen kadına beraat verdi! SON DAKİKA | Aylin Sözer'in katili hakkında flaş gelişme! Türkiye'yi kahreden cinayette ilk karar verildi... İBB parayı reklama harcadı! 3 ayda 1 milyon 571 bin TL buhar oldu...