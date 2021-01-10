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Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı Havalimanı'nda yakalandı

'da üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, 'nda yakalandı. Şüphelinin havalimanına gelerek güvenlik kontrolünden geçip pasaport işlemleri sırasında gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 23:24 Son Güncelleme: 10.1.2021 23:50 ABONE OL
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken kaçan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, 06 Ocak günü saat 06.40'ta yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pasaport işlemleri sırasında Tozhımukammet Karimov sahte kimliğiyle fark edilerek yakalanan Bunyod Mukhiddinov, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

Şüphelinin havalimanında yakalanarak gözaltına alınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı

Görüntülerde, şüphelinin havalimanına geldiği, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra pasaport işlemleri sırasında fark edilerek gözaltına alındığı görülüyor.

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Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
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