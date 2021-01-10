Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin havalimanına gelerek güvenlik kontrolünden geçip pasaport işlemleri sırasında gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.