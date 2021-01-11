Son dakika: Bakan Akar’dan Fransız Bakanın asılsız iddialarına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasını yeniden dile getiren Fransa Savunma Bakanı'na yönelik, "Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

TSK BAŞKOMUTANLIK MAKAMINA SAYGISIZLIK

Toplantıda konuşan Akar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine de tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve aynı zamanda anayasamızın 117. maddesine göre başkomutanımızdır. Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'sözde cumhurbaşkanı' demek asil milletimizin iradesine, değerlerine, demokrasimize ve TSK başkomutanlık makamına saygısızlıktır, kabul edilemez. Düzeltilmeli" şeklinde konuştu.

NATO İLE OLAN İLİŞKİMİZİ HİÇ KİMSE YARGILAYAMAZ

Türkiye ile ilgili temeli olmayan iddialar ortaya atanlara tepki gösteren Akar, "TSK, NATO içinde etkin, caydırıcı ve saygın rolünü en etkin şekilde, en üst düzeyde uyguladı, uygulamaya devam ediyor. Operasyonlara, tatbikatlara, fiili durumlara baktığınızda beşinci sıradayız. Finans yönünden, NATO'ya sağlanan destek bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devleti 8. sırada. Ayrıca savunma, planlama havuzunda da biz ilk sıradayız, tahsis ettiğimiz birlikler, imkan ve kabiliyetlerle. Dolayısıyla bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur" ifadelerini kullandı.

TÜM VERİLER NATO MAKAMLARINA TESLİM EDİLDİ

NATO'nun bölge ve dünya barışına katkı sağlaması için TSK'nın Afganistan'dan, Kosova'ya, Akdeniz'den Adriyatik'e kadar birçok yerde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Akar, "Bu konuda kimse söz söyleme hakkına sahip değil" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bunun farkında olduğunu ve her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Akar, geçen aylarda Fransız yetkilileri tarafından ortaya atılan Fransız askeri gemisinin taciz edildiği iddialarını da anımsatan Akar, ortaya atılan iddiaların gemiler ve karargahlarda yapılan araştırmalar sonucunda yalanlandığını, buralardaki tüm verilerin orijinal şekliyle askeri ve sivil NATO makamlarına teslim edildiğini söyledi.

FRANSA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Fransızların ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunun ve gerçeği yansıtmadığının açık ve net şekilde ortaya çıktığının altını çizen Akar, "Netice olarak oradaki Fransız makamları, NATO makamlarının çalışmalarını da yavaşlatma etkisiyle bu konuları örtbas etmeye kalkmışlardı. Fakat daha sonra Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil. Bütün bilgiler elimizde. Bizim gemimiz uluslararası hukuka, denizcilik hukukuna, teamüllere, NATO üyesi olmaktan dolayı NATO gemilerine karşı münasebetleri çerçevesinde gayet uygun hareket etmişlerdir. 'Tacize uğradım' diyen gemiye de yakıt ikmali yapan Türk Deniz Kuvvetleridir, bunun da bilinmesi lazım. Bizim NATO içindeki fonksiyonumuz, görevlerimiz her geçen gün artan bir şekilde devam etmektedir, derinleşmektedir. Görevlerimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Ayrıca Türkiye'nin AB hedefi de Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez gündeme getirdiği gibi devam etmektedir, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak bu hadise ile alakalı Fransa'dan hala biz özür bekliyoruz, olayın gerçeklerini görmelerini ve kabullenmelerini bekliyoruz. Bu zorunlu"

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