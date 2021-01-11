Son dakika: Türkiye'den WhatsApp ve Facebook hamlesi! Rekabet Kurumu'nun kararı ne anlama geliyor?

Son dakika haberi: Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Kararın ardından SODİMER Başkanı Prof.Dr Levent Eraslan gelişmenin detaylarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Peki, Rekabet Kurumu'nun hamlesi ne anlama geliyor.

"DİJİTAL FAŞİZMİN BİR ÖRNEĞİDİR"

SODİMER Başkanı Prof.Dr Levent Eraslan, WhatsApp ve Facebook için açılan soruşturmayı, 'doğru bir hareket' sözleri ile değerlendirdi, şöyle konuştu:

WhatsApp, Avrupa Birliği ülkelerini yeni uygulamadan muaf tutmuştu. AB'de kişisel verileri koruma kanunu oldukça sert işliyor. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde Türkiye'yi muaf tutmaması ise bir dijital faşizm örneğidir. Bizim kişisel verileri koruma kanunumuz var.

"UMARIM CEZAİ MÜEYYİDE DE UYGULANIR"

WhatsApp'ın yeni uygulamasına asla müsade etmiyor. WhatsApp'ın yaptığı kanun dışıdır. İnsanların rızası dışında sesini görüntüsünü yayınlayamazsın. Çok yerinde bir hamledir. Umarım soruşturma sonucunda gerekli kararlar alınarak cezai müeyyide uygulanır.

NE OLMUŞTU?

WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. WhatsApp kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilecek olup yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamaya erişim sağlayamayacak.

WhatsApp'ın yeni sözleşme ile kullanıcıların bilgilerini 3'üncü kişilerle paylaşma hakkı doğacağı belirtiliyor.