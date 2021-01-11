SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video 11.01.2021 | 14:21
01:21
01:43
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü | Video 11.01.2021 | 13:48
02:27
SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video 11.01.2021 | 13:39
00:58
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 11.01.2021 | 12:50
03:54
04:07
01:06
01:19
00:37
00:12
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 11.01.2021 | 12:13
01:35
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 11.01.2021 | 12:07
01:48
01:12
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 11.01.2021 | 11:46
01:44
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 11.01.2021 | 11:28
03:41
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 11.01.2021 | 11:15
08:29
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 11.01.2021 | 11:20
00:52
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 11.01.2021 | 10:59
01:02
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 11.01.2021 | 10:59
Son dakika haberleri... Son kullanıcı sözleşmesi güncellemesi ile tepki çeken Whatsapp ve Facebook hakkında Rekabet Kurulu tarafında soruşturma başladıldı!
Rekabet Kurulu'nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte "Facebook" olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.