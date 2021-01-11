WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan flaş açıklamalar...

Yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibi doğrultusunda BiP'in kullanıcı verileri, Turkcell'in Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutuluyor. 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sunuyor.
"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALSIN" PRENSİBİ
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BİP, sadece Türkiye'de değil dünyada 192 ülkede Antarktika'ya varacak kadar kullanıcısı olan bir platform ve 2013'ten beridir de tamamen Turkcell mühendisleriyle geliştiren bir yaşam platformu. Operatör farketmeksizin dünyanın 192 ülkesinde 58 milyonun üzerinde indirme rakamına sahip. Son süreçte sadece 3 günde Türkiye'de 4.6 milyonun üzerinde vatandaşımız BİP'e geldi ve aktif bir şekilde bunu kullanıyorlar." dedi.
WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi | Video
Murat Erkan, "Biz müşteri odaklı bir şirketiz. Güvenlik çok kritik ama bu güvenliği biz şu tabirlerle ortaya çıkarıyoruz diyoruz ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Türkiye'nin verisi diyerek bireylerin ve şirketlerin, kamunun verisi çok önemli bu konuda da yatırım yapıyoruz. " diye konuştu.
RAKİP PLATFORMLARDA OLMAYAN ÖZELLİKLER
Erkan, "Mesela BİP'te aynı anda 10 kullanıcı HD kalitesinde görüntülü görüşme yapabiliyor. Biz bunu devreye aldık, pandemi süreci ortaya çıktı. Baktığımız zaman görüntülü görüşme oranı pandemide 4 katına çıktı. Ve bunlar daha çok toplu görüntülü görüşmeydi. Biz 106 dilde çevirme yapabiliyoruz. Siz türkçe yazıyorsunuz diğerlerinin ekranlarında kendi dillerinde çıkıyor. Bunun gibi birçok rekabetçi, rakiplerde olmayan özelliği devreye aldık." sözlerini kullandı.