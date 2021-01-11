WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan flaş açıklamalar...

"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALSIN" PRENSİBİ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BİP, sadece Türkiye'de değil dünyada 192 ülkede Antarktika'ya varacak kadar kullanıcısı olan bir platform ve 2013'ten beridir de tamamen Turkcell mühendisleriyle geliştiren bir yaşam platformu. Operatör farketmeksizin dünyanın 192 ülkesinde 58 milyonun üzerinde indirme rakamına sahip. Son süreçte sadece 3 günde Türkiye'de 4.6 milyonun üzerinde vatandaşımız BİP'e geldi ve aktif bir şekilde bunu kullanıyorlar." dedi.

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Murat Erkan, "Biz müşteri odaklı bir şirketiz. Güvenlik çok kritik ama bu güvenliği biz şu tabirlerle ortaya çıkarıyoruz diyoruz ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Türkiye'nin verisi diyerek bireylerin ve şirketlerin, kamunun verisi çok önemli bu konuda da yatırım yapıyoruz. " diye konuştu.