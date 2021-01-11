WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi | Video

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı. Erkan, “Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye’de değil dünyada 192 ülkede" ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı. Erkan, "Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye'de değil dünyada 192 ülkede" ifadelerini kullandı.