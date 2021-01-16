Son dakika: Mahrem imam konuştu FETÖ’cü hakim savcılar deşifre oldu

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyasını kapatmakla görevlendirilen isimlerden olan dönemin Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum verdiği ifadede, örgütün özellikle yargı yapılanmasında gerçekleştirdiği eylemleri anlattı. Verdiği ifadeyle 300'e yakın FETÖ üyesi deşifre olurken, bu kişiler arasında avukatken tanıdığı ancak günümüzde hakim, savcı ve avukatlık yapan çok sayıda kişinin olduğu ortaya çıktı.





O DÖNEM AVUKATLARDI

Cemal' kod isimli Kamil Bakum örgüte girdiği 1991 yılından itibaren sırasıyla Ankara Beypazarı İlçe İmamlığı, Muş İl İmamlığı, Gaziantep Bölge Avukatlar İmamlığı ve İstanbul Kadıköy Dar Bölge İmamlığı pozisyonlarında bulundu. Bu süre zarfında çok sayıda örgüt üyesi avukatla temas halinde oldu. Bakum'un avukatlardan sorumlu olduğu dönemde temasa geçtiği bu avukatlar, günümüzde hakim ve savcılık sınavı ve mülakatlarını kazanarak yargı sisteminin içinde kendisine yer buldu.

FOTOĞRAFLARINDAN TEŞHİS ETTİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından sorgulanan Bakum'un verdiği bu isimler fotoğraflı bir şekilde Bakum'a teşhis ettirildi. Örgütle bağlantılı çok sayıda hakim, savcı ve avukatı fotoğrafından teşhis eden Bakum, bu kişilerden bazılarının örgüt sohbetlerine geldiğini, himmet verdiklerini dile getirdi. Bakum'un teşhis ettiği görevde bulunan hakim ve savcı isimleri Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirildi. Önümüzdeki süreçte görevde bulunan hakim ve savcıları inceleyecek olan HSK'nın bu kişilerle ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

58 AVUKAT FİRARDA

Öte yandan Bakum'un verdiği bilgilerin sonucunda FETÖ'nün güncel Türkiye Avukatlar İmamı 'Yıldırım' kod adlı Muhammed Emir Yavuz'a bağlı olan çok sayıda avukatın da ismini verdi. Haklarında soruşturma başlatılan avukatlardan 58'inin firari olduğu öğrenildi.





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