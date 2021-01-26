Koronavirüs aşısının 2. doz sonrası bulaşma oranları açıklandı





Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 637 bin 279 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 189 bin 813 kişiye de ikinci dozu yapıldı.



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