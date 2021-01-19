Son dakika haberi: Aşılamada ikinci adım! Sağlık çalışanlarından sonra şimdi de onlar aşılanıyor

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLAMAYA GAYRET EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

90 YAŞ VE ÜZERİNE EVDE AŞI YAPILACAK

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren alışanmaya başlanacağını açıklamıştı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek.

Bakan Koca, 90 yaşındaki bireylerin de aşılanmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasını il sağlık müdürlerine iletti.