12 yılda değişen hiçbir şey yok! Fatih Altaylı önceden manşet silerdi şimdi de tweet siliyor

SABAH'ın; Fatih Altaylı'nın, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün internet sitesinden silindiğini, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığı ortaya çıkarması kamuoyunda geniş yankı buldu.







FATİH ALTAYLI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Fatih Altaylı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımını silmek zorunda kaldı.







KAPLAN: "18 SAAT DÜŞÜNDÜKTEN SONRA BANA YANIT VEREN ALTAYLI, CEVABINI VERDİKTEN SONRA TWEETİNİ SİLMİŞ

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Fatih Altaylı'yı eleştirerek, "18 saat düşündükten sonra bana yanıt veren Altaylı, cevabını verdikten sonra tweetini silmiş:) Sıradaki!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/hilal_kaplan/status/1355759944549740550?s=20





ALTAYLI'NIN SİLDİĞİ O TWEETTE NE YAZIYORDU?

Fatih Altaylı, 30 Ocak 2020 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Habertürk Gazetesi Genel Yayın yönetmeni olduğu dönemde Habertürk'ün FETÖ ile mücadele ettiğini iddia etmişti.

Altaylı; "Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin fotoğrafını ekleyerek, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" iddiasında bulundu.





KAPLAN: "ALTAYLI NEDEN LİNK DEĞİL DE CAPS PAYLAŞIYOR SİZCE?"

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da; Twitter'daki şahsi hesabından Fatih Altaylı'ya cevap verdi ve "Altaylı neden link değil de caps paylaşıyor sizce? Çünkü gazetenin çıktığı gün FETÖ, Zaman üzerinden tehdit edince hem haberi her yerden kaldırdılar hem de özür yayınladılar :) Ayrıntılar konu hakkım yazımdan. Başörtülü kadınlara ulu orta küfrettiği günleri özledi herhalde zavallı! Yazıda da bahsettiğim gibi konuyu haberleştiren Kenan Kıran'dır. Bu vesileyle tekrar teşekkürler.." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/hilal_kaplan/status/1355567473345572865?s=20

https://twitter.com/hilal_kaplan/status/1355575849370660868?s=20

HABERTÜRK'TEKİ MANŞET SİLİNMİŞ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLENMİŞ

Sabah Gazetesi, Takvim ve A Haber internet siteleri; 30 Ocak 2020 tarihinde Fatih Altaylı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

SABAH'ın; "Fatih Altaylı'nın büyük yalanı! Habertürk'teki manşeti silmiş, FETÖ'den özür dilemiş" başlıklı haberinde; "Fatih Altaylı'nın; 'En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık' dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet haber, aynı gün Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindi! Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet habere ulaşılamıyor" denildi.

Haberde; konuyla ilgili belgeler paylaşıldı.







ALTAYLI TWEETİ SİLDİ, KAPLAN DA ALTAYLI'YA CEVAP VERDİ

Fatih Altaylı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Hilal Kaplan da; Fatih Altaylı'yı eleştirdi ve "18 saat düşündükten sonra bana yanıt veren Altaylı, cevabını verdikten sonra tweetini silmiş :) Sıradaki!" ifadelerini kullandı.







O MANŞET AYNI GÜN İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ!

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurdu ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı getirildi. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren manşet yayınladı.



Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş'ın imzasının bulunduğu "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.







ZAMAN GAZETESİ MANŞET HABERDEN DOLAYI TURGAY CİNER'İ UYARDI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de yayınladığı, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" başlıklı haberde; Ciner Grubu Başkanı ve Habertürk Gazetesi sahibi Turgay Ciner, Mustafa Balbay günlükleri üzerinden hedef gösterildi.



HABERTÜRK GAZETESİ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı. Ciner, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı.







İŞTE O SÜREÇ!



TARİH: 20 Mart 2009

Habertürk Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) illegal yapılanmaya ilişkin manşet haber yayınladı.



"F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına sahte belge hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığı'nın sistemine yüklerken suçüstü olan astsubayların ifadeleri yer aldı.



Haberde; Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yapan ve Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı itiraf eden savcılık ifadeleri yer aldı.



ZAMAN GAZETESİ'NDEN TURGAY CİNER'E TEHDİT!



TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 10:42

Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, Habertürk Gazetesi'nin "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberinin yayınlandığı gün Turgay Ciner'i hedef aldı.

Zaman Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de internet sitesinde yayınladığı yazıda, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" ifadeleri kullanıldı.



Zaman Gazetesi'nde yayınlanan haberde, "Haber etiğini dilinden düşürmeyen gazetede Sibel Hürtaş imzalı haberde sızdırma savcılık ifadeleri yer aldı. Medyaya yeni adım atan Habertürk gazetesinin daha şimdiden bu tür operasyonal girişimlere çanak tutması (Mustafa) Balbay günlüklerinde yer alan darbeci paşaların "Paşam Ciner bizden yana. Biz kuşatmayı yardık" iddialarını akla getiriyor" denildi ve Turgay Ciner tehdit edildi.







HABER HEMEN SİTEDEN ÇIKARILDI, GÜLEN GRUBUNDAN ÖZÜR DİLENDİ

TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 15:07

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı.



Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı.

Ciner Grubu, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı. Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde aynı gün (20 Mart 2009 tarihinde) saat: 15:07'de konulan "Medyada editoryal hastalıklar" başlığı verilen metinde, manşet haberden dolayı Gülen Grubu'ndan özür dilendi.



HABERTÜRK, FETÖ'YÜ ÜZMEMEK İÇİN KENDİ MANŞETİNİ ELEŞTİRDİ

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Habertürk Gazetesi'nin 'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" manşet haberini eleştirildiği skandal açıklama şöyle:

"1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.

Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.

(…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.

Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."

Habertürk Gazetesi, söz konusu metinle aynı gün o dönem Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nün şantajlarına boyun eğdi.



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