Son dakika | Devlet Bahçeli'den astronot ismi için Cacabey önerisi! Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı...

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, bu bizim hassas noktamız. Buradan dilbilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki; gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. Tabi yalnızca dilbilimciler değil, 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
CACABEY KİMDİR?
TRT Haberin Haberine göre; Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı "Cacabey" adıyla ün kazandı.
CACABEY MEDRESESİ'Nİ YAPTIRDI
Anadolu'da birçok hayır kurumu yaptırdı. Bu arada Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma aldı. Kırşehir'de bu gün bir mimari anıt olarak yükselen Caca Bey Medresesi'ni de yaptırdı.
MEDRESEDE ASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYORDU
Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada Türkçe eğitimi veriyordu. Arapça ve Acem dili ile de eserleri vardır. Ayrıca İslam Hukuku ile felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi'nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.
Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu.