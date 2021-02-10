Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan uzay programı açıklaması: İlk misyonumuz ay ile temasımızı gerçekleştirmek...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, Türkiye'nin yeni uzay programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz. Uzayda paranın nereden kazanabileceğini öngörüyoruz." dedi.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
UZAY İNSANLARINA TÜRKÇE BİR İSİM VERMEK İSTİYORUZ.
Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı Bilimsel bir misyonu olacak, Turistik bir seyahat olmayacak. Uzay insanlarına türkçe bir isim vermek istiyoruz.
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VATANDAŞIMIZA GURUR YAŞATACAĞIZ
Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor. Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.
Bizi en çok ay misyonu heyecalandırıyor. İlk misyonumuz ay ile temasımızı gerçekleştirmek. İkinci misyonumuz ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilmek.
3 ÜLKE İLE ANLAŞMA
Varank uzay alanında işbirliğini duyurdu. Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasına geldi." dedi. Varank ayrıca, Göbeklitepe'deki monolit ile ilgili "Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi." ifadelerini kullandı.
"İNSAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK 3 AŞI ADAYIMIZ VAR"
"Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Varank, Uğur Şahin ile ilgili, "Türkiye'de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor, bir merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor. Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz." dedi.