Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan uzay programı açıklaması: İlk misyonumuz ay ile temasımızı gerçekleştirmek...

VATANDAŞIMIZA GURUR YAŞATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor. Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.

Bizi en çok ay misyonu heyecalandırıyor. İlk misyonumuz ay ile temasımızı gerçekleştirmek. İkinci misyonumuz ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilmek.

3 ÜLKE İLE ANLAŞMA

Varank uzay alanında işbirliğini duyurdu. Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasına geldi." dedi. Varank ayrıca, Göbeklitepe'deki monolit ile ilgili "Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi." ifadelerini kullandı.