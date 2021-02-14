Son dakika haberi: Gara bölgesinde sıcak gelişme! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 53 oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi | Video

PARAMOTOR İLE KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu." ifadeleri kullanıldı.