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haberi: Gara bölgesinde sıcak gelişme! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 53 oldu

haberi: , " kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu." açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 14:49 Son Güncelleme: 14.2.2021 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Gara bölgesinde sıcak gelişme! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 53 oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi | Video

PARAMOTOR İLE KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Gara bölgesinde sıcak gelişme! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 53 oldu
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