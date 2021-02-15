SON DAKİKA! EGM'den 'Şehit Polis Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama!

EGM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.