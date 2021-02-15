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SON DAKİKA! 'den 'Şehit Polis 'nın KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama!

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, “Şehit edilen polis memuru ’nın, tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği” yönündeki iddialara yönelik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 13:18 Son Güncelleme: 15.2.2021 13:34 ABONE OL
SON DAKİKA! EGM'den 'Şehit Polis Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, "Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki iddialara yönelik bir açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi.

EGM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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SON DAKİKA! EGM'den 'Şehit Polis Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama!
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