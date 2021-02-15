Sözde İnsan Hakları Derneği! Terör propagandası gibi açıklama...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nı gerçekleştirdi. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün elindeki siviller kurtarılamadı. Köşeye sıkışan teröristler mağaranın en ücra noktasına götürdükleri 13 sivili alçakça katletti. HDP'den PKK'ya kınama gelmezken, HDP'ye yakınlığı ile bilinen İnsan Hakları Derneği'nden de skandal bir açıklama geldi. Sözde İnsan Hakları savunucusu olan dernek, PKK'ya gözlerini kapatırken, devleti suçladı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ' BAŞLIKLI SKANDAL AÇIKLAMA

İHD'den yapılan açıklamada terör örgütüne tepki gösterilmezken, "Genelkurmayın alıkonan kişilerin bulunduğu yere oldukça riskli askeri operasyon yapmasının muhtemel sonuçlarından da sorumlu tutulacağı açıktır. Hükümetin bu konuda adım atarak idari soruşturma konusu yapması gerekmektedir" şeklinde küstah ifadeler kullanıldı.

PKK İSMİNİ ANARAK KINAYAMADILAR

Sözde İnsan Haklar Derneği, açıklamada çok üzgün olduğunu ifade ederken PKK'yı kınayamadı.

Açıklamada şu satırlar yer aldı:

Yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Bu kişileri sağ salim kurtaramadığımız için de çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kişilerin yaşamını yitirmesine sebep olanları kınadığımızı ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtiriz.

PKK'NIN KATLETTİĞİ SİVİLLER İÇİN DEVLETİ SUÇLADILAR

Terör örgütünün katliamını provokatif kelimeler ile geçiştiren İHD, operasyonun gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Şu ifadeler kullanıldı:

Silahlı çatışmanın tarafları çatışmanın tarafı olmayanlara (hors de combat) yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştiremez. Söz konusu olayda hayatını kaybeden 13 kişinin çatışmaya taraf olmadığı açıktır. Bu tür eylemler sadece insancıl hukuku ihlal etmez aynı zamanda savaş suçu niteliği taşırlar. Bu nedenle, doğrudan çatışma dışı kişilerin hedef alınıp alınmadığı bu gibi vakalarda kritik önem taşımaktadır. Öte yandan sadece devletleri bağlayan insan hakları hukuku da devletlere yapacakları operasyonlarda bazı sorumluluklar yükler. İnsan hakları hukuku uyarınca devletlerin çatışmanın tarafı olmayan kişileri tehlikeye düşürecek operasyonlardan kaçınması, bu kişilerin yaşam hakkının güvence altına alınması için gerekli önlemleri alması yükümlülüğü vardır.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BARIŞ İSTEDİLER

Terör örgütü PKK'nın elindeki sivilleri bırakması gerektiğini ifade eden dernek, TBMM'de komisyon kurulmasını istedi. Açıklamada, terör örgütü ile barıştan söz edildi.

Skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olayın önemi dikkate alınarak, TBMM'nin bu olayı araştırma komisyonu kurarak araştırması ve olayı açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Tüm bu olup biten ağır yaşam hakkı ihlallerinin devam eden silahlı çatışmanın sonuçları olduğu ve Kürt sorununun demokratik çözümü olmadığı sürece maalesef devam edeceği unutulmamalıdır. Bizler barış savunucuları olarak savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz.