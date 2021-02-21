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Bakan Elvan'dan, 'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler

Hazine ve Maliye Bakanı : "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kaydetti

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 21.2.2021 22:44 Son Güncelleme: 21.2.2021 23:12 ABONE OL
Bakan Elvan'dan, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamaları şu şekilde;

"SEVİYESİZ BİR SİYASET MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

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Bakan Elvan'dan, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler
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