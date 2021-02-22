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Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan, 'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler!

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı : "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kaydetti

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 22.2.2021 07:13 Son Güncelleme: 22.2.2021 07:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler!

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamaları şu şekilde;

"SEVİYESİZ BİR SİYASET MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak, seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." görüşünü dile getirdi.

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Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: Haksız ve seviyesiz söylemler!
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