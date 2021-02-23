Son dakika: AK Partili Özlem Zengin'e alçak paylaşımla saldıran Avukat Mert Yaşar hakkında yeni gelişme

Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan ve gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması; Avukat Mert Yaşar'ın AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ahlaksız paylaşım üzerine açılmıştı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; söz konusu paylaşımda bulunan Yaşar'ın yakalanması için İstanbul Emniyeti'ne talimat gönderdi. Daha sonra yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından silen Mert Yaşar, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mert Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Yaşar daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Hukukçu Mert Yaşar'dan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret!

Son dakika: Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma!