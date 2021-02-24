Son dakika: Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.

TUMA ÇELİK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Tuma Çelik, mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesi üzerine salona izleyici alınmadı. D.K'nın mahkemede olayı anlatması üzerine Çelik hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmaların ardından dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, D.K'nın avukatının tutuklama talebini reddederek duruşmayı erteledi.

KADEM: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dernekte çalışan D.K'nın,31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini kaydederek, iddianın ardından HDP'den istifa eden Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığını ve Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendiğini ifade etti. Davanın ilk duruşmasında taraflar ile tanıklardan bir kısmının beyanlarının alındığını anlatan Yanık, duruşmanın 12 Mart'a ertelendiğini kaydetti. Yanık, 'Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanması başlanan Tuma Çelik hakkında adaletin hak ettiği cezayı vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.