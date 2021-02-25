Son Dakika Haberi: CHP'li belediyelerde isyan devam ediyor! Greve giden 6’ncı belediye Beşiktaş oldu

CHP yönetimindeki belediyelerde grevler dalga dalga büyüyor. Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı. İşçiler, grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. CHP yönetimi daha önce asgari ücreti kendi belediyelerinde yükseltme kararı aldıklarını söylese de yaşanan sorunlarla durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.