Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe skandalında flaş gelişme

SUÇLAMALARI REDDETTİLER



İddianamede, ifadelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüpheliler de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri belirtildi.

"SAVUNMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"



Şüphelilerin sergide katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıkları anlatılan iddianamede, "eser" diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.