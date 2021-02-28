Son dakika | Yavuz Donat'tan flaş 28 şubat açıklaması: O toplantıda bir bakan da vardı

Son dakika: Usta gazeteci Yavuz Donat A Haber'e yaptığı açıklamalarla demorkasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat darbesinin tozlu sayfalarını adeta tekrar açtı. Türkiye'yi karanlığa sürükleyen sürecin nasıl başlatıldığı, nasıl işletildiği ve yönetildiğini çarpıcı ifadelerle anlatan Yavuz Donat Erbakan Hükümetinde yer alan bakanların darbe çağıran toplantılara nasıl katıldığını, Başbakan uçağında generallerin nasıl zorbalıkla yer aldığını aktardı. İşte Yavuz Donat'ın son dakika açıklamaları;
DEMİREL ASKERİN HAZIRLIĞINDAN HABERDARDI
"O dönemde birçok ismin tavrı çok eleştirilmiştir. Sayın Süleyman Demirel de öyle. Bana 'Askeri kışlasında tutmaya çalışıyorum' demiştir" diyen Yavuz Donat verdiği çarpıcı bilgileri şöyle devam ettirdi;
BAKAN AKTUNA DARBE TOPLANTISINDA!
İstanbul'da bir toplantı oldu. 8. Dünya Kalp Günü falan gibi bir toplantı. Burada denildi ki "Erbakan hükümetini alkışlarla istifaya davet edelim" Oradakiler ayağa kalkıp alkışladı. Alkışlayanlar içerisinde Erbakan hükümetinin Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna da vardı. Bu kadar açık.
Foto: Yıldırım Aktuna
DARBEDEN YILLAR SONRA "KORKMUŞTUK" DEMİŞ
Dr. Aktuna darbe sürecinden epey sonra bir gazeteye verdiği mülakatta lunu demiştir. "Hepimizi gaza getirdiler. Darbe geliyor dediler. İrtica tehlikesi var dediler. Hepimiz korktuk. O davranışların içine girdik"
Yavuz Donat: Erbakan hükümetinin devrilmesi için o dönemin hükümetinde yer alan 2 isim protesto ederek istifa etmiştir. Bu kadar açık.
Foto: Gazeteci Yavuz Donat Erbakan ile...
BATIYI HOCA'NIN ADİL DÜZEN SÖZÜ RAHATSIZ ETTİ
Erbakan'ın adil düzen söylemi batıyı rahatsız etmiştir. Başörtüsü falan işin bahanesiydi.
ASKERİ ÜNİFORMA İLE YEMİN ETTİ!
Dönüşüm devam ediyor. Türkiye'de askeri oligarşi vardır. Türkiye'nin çok önemli anayasa hocalarından biri "Demokrasilerde baskı grubu vardır. Ama Türkiye gibi ülkelerde başka bir baskı grubu vardır. Silahlı Kuvvetler" der. Orgeneral üniforması ile yemin eden askerler olmuştur. Cemal Gürsel gibi.
HOCA İZLENİYORDU! UÇAĞINDA 3 RÜTBELİ YER ALIYORDU; DAYANAMADI
Prof. Dr. Erbakan'ın ilk yurt dışı gezisine Başbakan özel misafiri olarak davet edilen tek gazeteciydim. Uçakta rütbeli omzunda yıldızlı 3 general vardı. Bugüne kadar hiçbir başbakanın seyahatinde resmi kıyafeti ile 3 general yer almamıştır. Hoca izleniyordu. Telefonları dinlendi. Azılı bir teröristin adı verilerek Hoca'nın telefonu dinlendi. Hoca öyle izleniyordu ki dayanamadı resmi korumaların dışında özel korumalarla Başbakanlığa gidip geliyordu. Böyle bir süreçti bu.
RÜTBELİLER ÜLKENİN BAŞBAKANINA P.VENK DEDİLER
Başbakana P.venk diyen generallerin üstlerine sorulduğunda "Normal. Diyebilir ne var ki" denildi. Bunlar oldu bu ülkede.