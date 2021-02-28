Son dakika | Yavuz Donat'tan flaş 28 şubat açıklaması: O toplantıda bir bakan da vardı

HOCA İZLENİYORDU! UÇAĞINDA 3 RÜTBELİ YER ALIYORDU; DAYANAMADI

Prof. Dr. Erbakan'ın ilk yurt dışı gezisine Başbakan özel misafiri olarak davet edilen tek gazeteciydim. Uçakta rütbeli omzunda yıldızlı 3 general vardı. Bugüne kadar hiçbir başbakanın seyahatinde resmi kıyafeti ile 3 general yer almamıştır. Hoca izleniyordu. Telefonları dinlendi. Azılı bir teröristin adı verilerek Hoca'nın telefonu dinlendi. Hoca öyle izleniyordu ki dayanamadı resmi korumaların dışında özel korumalarla Başbakanlığa gidip geliyordu. Böyle bir süreçti bu.