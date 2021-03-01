Maltepe'de çöpler neden toplanmıyor? Grev bitti, çöp krizi bitmedi...

İstanbul'un CHP yönetimindeki belediyelerinde grev krizi sona erdi ancak çöpler hala toplanmadı. İstanbul, Maltepe'de ana caddeler artık temizlendi ancak ara sokaklarda durum hala aynı... Geride bıraktığımız gün Genel İş Sendikası bir açıklama yaptı. Açıklamada; 28 Şubat itibarıyla grevin sonlandığını belirttiler. Bu açıklamanın ardından ara sokaklarda hala çöplerin toplanmadığı gözlemleniyor.

Grev bitti ama çöpler hala toplanmadı. İşte Maltepe'deki son durum | Video

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

23 Şubat'ta başlayan ve 6 gün süren çöp krizi, Maltepe sakinlerinin kabusu olmuştu. Grevin dün bitmiş olmasına rağmen ara sokaklarda manzara değişmedi. Salgın hastalık sürecinde, insan sağlığını tehdit eden bu durum vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.