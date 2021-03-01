Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK’nın lejyoner adayı yakalandı

PKK’nın lejyoner adayı yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 ABONE OL
PKK’nın lejyoner adayı yakalandı
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisler, iddiaya göre 2017'den bu yana sıkça Türkiye'ye gelerek başta İstanbul olmak üzere farklı adreslerde konaklayan Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in (23) bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle mesaj veya paylaşımlarla irtibata geçmeye çalıştığını tespit etti. Chavez, bazı sosyal medya paylaşımlarında, "Diyarbakır'dayım. PKK'dan birisiyle iletişim kurmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz?

Kosta Rika'lıyım. PKK'ya ulaşmak, PKK'ya katılmak konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum" yazdı. Terör örgütünün Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez'in İstanbul'a geldiği belirlenince Fatih'teki otele baskın düzenlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Chavez tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın lejyoner adayı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA