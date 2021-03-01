PKK’nın lejyoner adayı yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisler, iddiaya göre 2017'den bu yana sıkça Türkiye'ye gelerek başta İstanbul olmak üzere farklı adreslerde konaklayan Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in (23) bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle mesaj veya paylaşımlarla irtibata geçmeye çalıştığını tespit etti. Chavez, bazı sosyal medya paylaşımlarında, "Diyarbakır'dayım. PKK'dan birisiyle iletişim kurmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz?Kosta Rika'lıyım. PKK'ya ulaşmak, PKK'ya katılmak konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum" yazdı. Terör örgütünün Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez'in İstanbul'a geldiği belirlenince Fatih'teki otele baskın düzenlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Chavez tutuklandı.