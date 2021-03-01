Son dakika: Beklenen genelge yayınlandı! Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi...

Kabine toplantısı kararları sonrası kamudaki esnek çalışma ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre; kamuda esnek çalışma dönemi resmen sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında 'Yeni Kontrollü Normal' döneminin yol haritasını açıkladı.

Erdoğan'ın risk gruplarına göre açıkladığı normalleşme adımlarında kamuda çalışanlar ile ilgili bir detay da yer aldı.

Buna göre; kamuda esnek çalışma sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de resmen yayınlandı.

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SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına göre yasaklar kalkıyor mu?