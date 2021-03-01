Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Beklenen genelge yayınlandı! Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi...

: Beklenen genelge yayınlandı! Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi...

haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararlarının ardından ilk genelge geldi. Kamuda esnek çalışma dönemi 2 Mart itibarıyla sona ererken, tam zamanlı çalışma başladı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 22:20 Son Güncelleme: 1.3.2021 22:25 ABONE OL
Son dakika: Beklenen genelge yayınlandı! Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi...

Kabine toplantısı kararları sonrası kamudaki esnek çalışma ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre; kamuda esnek çalışma dönemi resmen sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında 'Yeni Kontrollü Normal' döneminin yol haritasını açıkladı.

Erdoğan'ın risk gruplarına göre açıkladığı normalleşme adımlarında kamuda çalışanlar ile ilgili bir detay da yer aldı.

Buna göre; kamuda esnek çalışma sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de resmen yayınlandı.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Üniversiteler açılacak mı son dakika? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına göre yasaklar kalkıyor mu?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beklenen genelge yayınlandı! Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA