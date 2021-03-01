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son dakika? ? İşte tüm detaylar

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pandemi sebebiyle Yükseköğretim kurumlarında uygulanan uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceği ve yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan kabine - sonrasında son duruma ilişkin - ne zaman açılacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Üniversiteler açılacak mı - ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:17 Son Güncelleme: 1.3.2021 20:17 ABONE OL
Üniversiteler açılacak mı son dakika? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar

Üniversiteler açılacak mı? sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim uygulamasına devam edilirken bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan bakanlar kurulu (kabine) toplantısı ardından yeni gelişme olup olmadığı öğrenilmek istenerek Üniversiteler açılacak mı - ne zaman açılacak? sorusuyla araştırılıyor

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI - NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan ve az önce sona eren kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarını sürdürüyor. Üniversitelerin açılmasına ilişkin detay verilmesi halinde buradan öğrenebileceksiniz…

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Bakan Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

YÖK BAŞKANI SARAÇ DUYURDU

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor.

Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."

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Üniversiteler açılacak mı son dakika? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar
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