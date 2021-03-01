SON DAKİKA: Yeni normalleşmede esnafın beklediği formül bulundu! Kafeler ve restoranlar...

Normalleşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminden son dakika detaylarına SABAH ulaştı. Normalleşme planı kapsamında açılacak olan iş yerleri ve yüz yüze eğitimle ilgili alınacak kararlar için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden nasıl bir açıklama yapılacağı merakla beklenirken özellikle yemek sektöründeki esnafın beklediği müjdeli haber için yoğun mesai harcanıyor.

Bu kapsamda vakalar nedeniyle ertelenen açılışlara ilişkin bir formül daha üretildi. İşte kabinenin gündeminden edinilen son dakika bilgileri;