Son dakika: AK Parti'den 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlara sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, New York sokaklarında, FETÖ lobisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ilanları hakkında bir açıklama yaptı. Duruma Twitter'dan çok sert tepki gösteren Çelik, "Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor." ifadelerini kullandı.
"BU İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ"
Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:
FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta "stop Erdoğan" başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.
Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.
FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta "stop Erdoğan" başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2021
FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.
Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.
NE OLMUŞTU?
New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.
Özellikle ünlü markaların reklam yüz binlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.
KARALAMA KAMPANYASI BAŞARISIZ OLDU
Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırıldı.
ARABALARA İLAN VERDİLER
FETÖ'cüler daha önce de benzer kara propaganda yönetimini uygulamış, New York'ta taksilerin üzerlerinde bulunan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ilanlara yer verilmişti.