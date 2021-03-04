Son dakika: AK Parti'den 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlara sert tepki

"BU İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ"

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta "stop Erdoğan" başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.

Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.