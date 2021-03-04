Son dakika haberi | Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında önemli karar! CIA raporu detayı...

"ODAMIZI KİLİTLEDİLER"

Tanık Edip Yılmaz, konsoloslukta şoför olarak çalıştığını belirterek, "O gün gördüğümüz bir şey yok ki. Biz de olayı bir gün sonra öğrendik. Bizim odamız eksi üçüncü kattaydı. Bomba patlasa duymazdık" dedi.

Yılmaz, olay günü eksi üçüncü katta oturdukları odanın kilitlendiğini, "7-8 dakika dışarı çıkmayacaksınız" denildiğini anlattı.

Mahkeme başkanı Hakan Akdeniz, "Neden odayı kilitliyorsunuz diye sormadınız mı" dedi.

Yılmaz ise "Maalesef bizim orda soru sorma hakkımız yok" cevabını verdi.

Duruşmada tanık Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Hikmet Çetinkaya da tanık olarak dinlendi.