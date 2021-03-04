Son dakika haberi | Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında önemli karar! CIA raporu detayı...

Son dakika haberler... İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davada müşteki Hatice Cengiz'in avukatı, CIA raporunun getirilmesini talep etti. İşte son dakika haberinin detayları...
CIA RAPORU DETAYI
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı, ABD istihbarat teşkilatı CIA'ın hazırladığı raporun getirilerek, dava dosyasına delil olarak konulmasını talep etti. Cengiz'in avukatı, olayla ilgili raporda geçen diğer isimlerle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise davaya yeni bir şey katılmayacağı gerekçesiyle CIA raporunun getirtilmesi talebini reddetti. Heyet, ayrıca sanıklar hakkında kırmızı bültenle aranma kararı ve duruşmalara gelmeyen 5 tanık hakkında zorla getirme kararının devamına hükmetti.
Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.
KORUMA POLİSİ: BİR GÜN ÖNCE İZNE ÇIKARDILAR
Tanık Mehmet Emin S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığını, olay tarihinde Suudi Arabistan Başkonsolosunun yakın koruması olarak görev yaptığını belirtti. Olaydan bir gün önce başkonsolusun Sakarya'ya gittiğini, amcasının oğlunun da yanında olduğunu anlatan Mehmet Emin S., cinayetten bir gün önce başkonsolosun kendisini izne çıkardığını, kendisinin de 6 gün sonra konsolosluktan çıkış yaptığını söyledi. Arapça bilmediğini söyleyen Mehmet Emin S., başkonsolos ve diğer görevlilerin kendisinin yanında sürekli Arapça koştuklarını belirtti.
"ODAMIZI KİLİTLEDİLER"
Tanık Edip Yılmaz, konsoloslukta şoför olarak çalıştığını belirterek, "O gün gördüğümüz bir şey yok ki. Biz de olayı bir gün sonra öğrendik. Bizim odamız eksi üçüncü kattaydı. Bomba patlasa duymazdık" dedi.
Yılmaz, olay günü eksi üçüncü katta oturdukları odanın kilitlendiğini, "7-8 dakika dışarı çıkmayacaksınız" denildiğini anlattı.
Mahkeme başkanı Hakan Akdeniz, "Neden odayı kilitliyorsunuz diye sormadınız mı" dedi.
Yılmaz ise "Maalesef bizim orda soru sorma hakkımız yok" cevabını verdi.
Duruşmada tanık Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Hikmet Çetinkaya da tanık olarak dinlendi.
ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açılan davanın 3. duruşmasında 5 tanık için zorla getirilme kararı çıkarıldı, duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.
2 İDDİANAME HAZIRLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart 2020 tarihinde 20 Suudi vatandaşı hakkında iddianame hazırlamış, iddianamede Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Başkonsolosluğunda boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak yok edildiği kaydedilmişti. İddianamede, cinayeti gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud El Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Diğer 18 sanığın da "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin Suudi Arabistanlı 6 firari sanık hakkında da 28 Eylül 2020'de ikinci bir iddianame hazırlamış, konsolosluk çalışanı olan şüphelilerden 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 şüphelinin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü. 6 sanıkla ilgili ikinci iddianame, 20 sanık hakkında açılan ilk dava ile birleştirilmişti.
SUUDİ HÜKÜMETİ İADE ETMEDİ
Öte yandan, cinayet mahalli İstanbul olması nedeniyle yargılamanın bu şehirde yapılması gerekirken, Suudi Hükümeti katilleri Türkiye'ye iade etmemişti. Suudi Arabistan Başsavcılığı cinayetin ardından ülkelerine kaçan sanıklardan 11'nin Suudi Mahkemesinde yargılandığını ve Aralık 2019'da sanıklardan 5'inin idama, 3'ünün toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Bu kararın temyize açık olduğunu belirten Suudi Başsavcılığı, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını bildirmişti.
Son olarak Suudi Başsavcılığı 7 Eylül'de 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuş, sanıklardan 5'ine 20'şer, 1'ine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası verildiğini bildirmişti. Açıklamada, Kaşıkçı'nın yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesi nedeniyle 5 sanık hakkındaki idamın 20 yıl hapse çevrildiği ve dosyanın kapandığını belirtilmişti. Suudi Arabistan'ın yaptığı göstermelik yargılama, dünya kamuoyunda kabul görmemiş, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle infaz timindeki 26 Suudi şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.