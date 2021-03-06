Son dakika haberi: İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı! Valilikten flaş açıklama!

Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması ile ilgili İstanbul Valiliği yeni kararı açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan karara göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar artık toplu taşıma kullanabilecek.
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Kabine Toplantısı'ndan sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma yasakları ve sokağa çıkma saatleri ile ilgili genelge yayınlanmıştı. Bugün ise, İstanbul Valiliği tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma yasaklarının kaldırıldığı belirtildi.
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALDIRILDI
İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.
BUGÜN İTİBARIYLA KULLANABİLECEKLER
Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.
Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.20 yaş altı ve 65 yaş üzeri seyahat yasağı kalktı mı, var mı? 65 yaş üstü şehirlerarası seyahat izni nasıl ve nereden alınır? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse ve taksiye binebilir mi? İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte yasak saatleri