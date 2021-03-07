Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren hamle

DOĞU AKDENİZ ENERJİ KONFERANSI :

Bölgemizde siyasi saiklerle Türkiye'yi dışlamaya çalışan enerji projelerinin başarı şansı yok. Cumhurbaşkanımızın tüm bölge ülkelerini kapsayacak bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerisi samimi işbirliği arzumuzun en son örneği. Enerjinin bir barış aracı haline gelmesi, bu yaklaşımın tüm bölge ülkeleri tarafından paylaşılmasına ve kaynakların uluslararası hukuk temelinde meşruiyet ve hakkaniyet ilkelerine uygun biçimde kullanılmasına bağlı. AB tarafına teklifimizi ilettik. 'Nasıl olması gerekiyor, kimler katılması gerekiyor gibi'. Hakça paylaşımı konuşuyoruz.Kıbrıs'ta iki taraf da katılsın. Ya da onlar için ayrı bir formda, ayrı bir platformda toplantı yaparız. Eğer hakça paylaşım konuşuyorsak bu formatta Rum kesimi ile de bir araya gelmekten çekinmiyoruz. Ama eğer sizler KKTC'nin katılmasını istemiyorsanız, Rum kesimi de katılamaz. O zaman ayrı bir toplantı yaparız onlarla. KKTC de biz de bu güne kadar yapıcı esneklikler gösterdik. Yol "tamam, budur, nokta!" demiyoruz.