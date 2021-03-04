Son dakika haberi: Türkiye'den ikinci Doğu Akdeniz hamlesi! Kartlar yeniden dağıtılacak...

'BİZE SAYGI GÖSTERİYORLAR'

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma sürdürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Mısır, kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.