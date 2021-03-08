Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan HDP’lilerin ‘Gara’ açıklamalarına tam destek!

KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ AÇIKLAMA!

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu. "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır."

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği bir diğer isim olan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da 13 şehidimizin olduğu Gara katliamı ile ilgili partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı.