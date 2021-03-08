Son dakika: Ruhsal pandemiden kurtulmanın 10 yolu

GÜNLÜK HEDEFLER BELİRLEYİN

Endişe, enerjinizi ve zamanınızı oldukça meşgul eder. Bu sebeple kendinizi pozitif hedeflerle meşgul edin. Spor yapmak, arkadaşlarınızla konuşmak, işinizle meşgul olmak buna örnek olarak verilebilir. Dikkatinizi ve ilginizi bu günlük pozitif hedeflere verdiğiniz takdirde, zihninizin endişelerle ilgili uykuya daldığını fark edeceksiniz.

Yapman gerekenleri harfiyen yap, tedbirini eksiksiz al. Her şey elinde değil. Sonra 'en iyi senaryo' ya odaklan. Aldığın her nefesin kıymetini bil. Varlığı ve ânı taçlandır. Kıymet ver, kıymet bil, kıymet bul.