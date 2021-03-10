Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda konuşuyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalar içerisinde koronavirüs kısıtlamaları, esnaf ve çalışanlarla ilgili destekler, terörle mücadele, iç ve dış siyaset, okullarda yüz yüze eğitim gibi birçok başlık olması bekleniyor. Ayrıca bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte video konferans yöntemiyle katılacağı Akkuyu Nükleer tesisindeki 3. kademe açılışına dair de son dakika gelişmeleri de Erdoğan'ın gündeminde.
Başkan Erdoğan grup toplantısını AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozet takarak başlattı. Bu başkanlarla birlikte "AK Parti'ye geçen 35 belediye başkanı oldu" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve açıklamalarından öne çıkanlar;
"Kıymetli yol arkadaşlarım sözlerimin hemen başında aziz milletimi ve sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Miraç Gecesi ve mübarek 3 aylar vesilesiyle Rabbimden milletimize, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini bekliyorum.
Dün önemli bir yıl dönümüydü. Bu vesileyle AK Parti serüveninin her bir ferdine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.
İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF'İ ANMA
İstiklal marşımızı yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilrisek geleceğimize o kadar güvenle bakabiliriz. İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy'u yıl boyunca tüm yönleriyle programlar düzenleyerek anacak anlatacağız. İnşaAllat kültür merkezimizde yarın büyük bir anma da gerçekleştireceğiz.
Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizi, yine 15 Temmuz'da "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye sokaklara dökülen milletimin her bir ferdini şükranla anıyorum.
AKKUYU'DA BÜYÜK GÜN
Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.
AKKUYU'DA DA KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELLERİN BAŞINDA CHP VARDI
Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.
"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"
Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Yok
BİR TANE SİSMİK GEMİMİZ YOKTU
Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor.
"EY O TWEETLERİ ATANLAR..."
Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.
TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILIYOR
4 bin 800 megavatlık elektrik üretecektir. Burası Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak elektrik üretecek. Ey Bay Kemal senin yanındaki çantacılar bunları bilmez. Bunlara biraz kafa yorun da sizi adam sansınlar.
Bu temel atma töreninin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
ALBAYRAK VE DÖNMEZ'E TEŞEKKÜR
Türkiye 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Sıfırdan inşa etsek 2 milyar 400 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Ya bay Kemal! Bunun adı finans yönetimidir. Ben tekrar sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi iletiyorum.
MADENDE REKOR RAKAMA ULAŞTIK
Göreve geldiğimizde 5 ilimizde doğalgaz vardı. Şimdi 81 ilimizde doğalgaz var. Benzer adımları madencilik alanında da yaptık. Maden ihracatımız 680 milyon dolardan 4.3 milyar dolara geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM'de 12.05'te başladı;
CHP'YE YÜKLENMİŞTİ
Erdoğan önceki grup toplantısında sistematik olarak hükümete, bakanlara ve hatta dünyada örnek gösterilen koronavirüs aşılama sürecine asılsız iddialarla saldırılarda bulunan CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuş ve "İstismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir" demişti.