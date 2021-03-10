Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda konuşuyor

AKKUYU'DA BÜYÜK GÜN

Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.

AKKUYU'DA DA KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELLERİN BAŞINDA CHP VARDI

Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Yok

BİR TANE SİSMİK GEMİMİZ YOKTU

Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor.

"EY O TWEETLERİ ATANLAR..."

Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.

TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILIYOR

4 bin 800 megavatlık elektrik üretecektir. Burası Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak elektrik üretecek. Ey Bay Kemal senin yanındaki çantacılar bunları bilmez. Bunlara biraz kafa yorun da sizi adam sansınlar.

Bu temel atma töreninin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

ALBAYRAK VE DÖNMEZ'E TEŞEKKÜR

Türkiye 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Sıfırdan inşa etsek 2 milyar 400 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Ya bay Kemal! Bunun adı finans yönetimidir. Ben tekrar sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi iletiyorum.

MADENDE REKOR RAKAMA ULAŞTIK

Göreve geldiğimizde 5 ilimizde doğalgaz vardı. Şimdi 81 ilimizde doğalgaz var. Benzer adımları madencilik alanında da yaptık. Maden ihracatımız 680 milyon dolardan 4.3 milyar dolara geldi.