Son dakika haberi: İstanbul'daki suç makinesi 10 yaşındaki 'gölge' çıktı! Kurbanlarını kadınlardan seçiyordu

Son dakika haberi! Suç dünyasındaki kod adı Gölge... 10 yaşında tam 504 suç dosyası var. O bir yankesici... Hakkında "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan B.G., İstanbul sokaklarında sayısız suç işledi. Hukukçulara göre; cezai sorumluluğu bulunmadığı için yargılanamıyor, her gözaltı işleminden sonra serbest kalıyor ve Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından sonra da geçmiş suçlarından ötürü yargılanamayacak. 'Gölge' kurbanlarının özellikle kadınlar arasından seçiyor ve bakın son dakika görüntülerine göre bunu nasıl yapıyor...