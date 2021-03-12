WhatsApp yazışmaları yalanı belgeledi

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa ile BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz arasındaki WhatsApp yazışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun'un yalan açıklama yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Ongun'un gerçek sayıya ulaşmadan Fazilet durağından 47 kişinin bindiği paylaşımında bulunduğunu tespit etti.SABAH, Fazilet durağı soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında iki soruşturma izni verilen Ongun'un ifadesine ulaştı. Müfettişler, Ongun'a 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği bilgisine nasıl ulaştıklarını sordu. Ongun, bu sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını iddia ederek "Verilerin güvenilir olduğu söylendi, tweet attım" dedi.İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa da otobüsün kamera görüntülerinden Fazilet Durağı olduğunu tahmin ettiği noktadan 15 kişinin bindiğini gördüğünü, bunun tahmini olduğunu iddia etti. Kolukısa, kendisine gelen önceki bilgide ise Fazilet durağından 70 yolcunun bindiği bilgisinin olduğunu savundu. Kolukısa, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 29-30 Mart 2020 tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmalarını iletti. 29 Mart 2020 tarihinde saat 17.16 - 17.18'de Kolukısa ve Karadeniz arasında yapılan WhatsApp yazışmasında verilerin doğrulandığının sorgulandığı, 29 Mart 2020 tarihi saat 17.40 itibarıyla verilerde tam kesinleşme olmadan Ongun'un söz konusu sayıları içeren tweet'leri attığı tespit edildi. Müfettişler; bir gün sonra 30 Mart 2020'de görevliler arasında yapılan yazışmalar ile alınan ifadelerden Fazilet Parkı Durağı'na ilişkin bilgilerde bir yanlışlık olabileceğinin değerlendirilmeye başlandığını tespit etti.İçişleri Bakanlığı'nca pandemi döneminde otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a ikinci soruşturma izni verilmesine karar vermişti. Yine Ongun'la birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk'e soruşturma izni verilmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu kişiler, soruşturma esnasında sahte evrak hazırladığı iddiasıyla ifade verecek.