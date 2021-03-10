Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması

Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddiasında bulunan İBB'nin, yalanının ortaya çıkmasını engellemek için sahte evrak düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izniyle ispatlandı.Mehmet Önder Duman adlı vatandaş; 29 Mart 2020'de yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci de aynı fotoğrafı hesabından paylaştı.İmamoğlu, Ongun ve İBB'nin kurumsal internet sitesi, otobüsteki yoğunluğun Fazilet durağından 47 kişi bindiği gerekçesiyle yaşandığını iddia etti.İmamoğlu, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete. Kanım dondu" iddiasında bulundu. İBB, fotoğrafları paylaşan Duman ve Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu.Başsavcılık, İBB'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane- Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenledi. Soylu; pandemi döneminin en büyük yalanına imza atan ve sahte evrak düzenleyerek başsavcılığı yanıltmaya çalışan İmamoğlu ve 3 çalışana soruşturma izni verilmesine karar verdi.28 Aralık 2020 tarihli bakanlık kararında; Ongun'un 29 Mart 2020'de 62 No'lu Kağıthane-Kabataş ile 146 No'lu Boğazköy- Bakırköy hatlarında çalışan otobüslere ilişkin binişlere ait doğru olmayan bilgileri kaynak verileri makul olmayan bir şekilde yeterince analiz etmeden ve acelecilikle paylaştığına dikkat çekildi.Sahte evrakta BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak'ın imzası bulunuyor. Otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunun tespit edilmesiyle sahte evrak ortaya çıktı.Başsavcılık; tüm duraklara ait yolcu verilerinin sanki tüm yolcular Fazilet durağından binmiş gibi gösterildiğini tespit etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat 06.13'te hareket eden otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğuna dikkat çekildi.