Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde zimmet skandalı 1 milyon liralık vurgun





İddiaya göre; Varol 967 bin 783 TL'yi üç arkadaşı işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a aktardı. Varol ifadesinde borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.