CHP'li belediyeler, Enver Aysever'e çalışmış

238 BİN TL BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. İhaleye giren firmanın Enver Aysever ile anlaşma şartı koyduğu bu kapsamda 20 kişiye "okuryazarlık" kursu vermesi karşılığında Aysever'e 238 bin 500 TL verildiği öğrenildi. Aysever'e günlük ortalama 13 bin 250 TL verilmesi ve bu ücretin yanında 4 yıldızlı otel konaklaması ve yemek ücreti gibi ihtiyaçlarının da karşılanması büyük tepkilere neden oldu.

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