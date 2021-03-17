Büyükşehir vurguncusu lüks tutkunu çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol'un 1 milyon TL'ye zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandığı milyonluk vurgunla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. SABAH, yaşanan milyonluk vurgunu gerçekleştiren Varol hakkında çarpıcı detaylara ulaştı. 1 milyon TL'yi hesabına aktaran ve zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde harcayan Varol'un sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar, lüks tutkusunu ortaya çıkardı. Varol, 13 Temmuz 2020 tarihli paylaşımında, "Hanemize hayırlı olsun inşallah" diyerek piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan Mercedes marka otomobil aldığını duyurdu. Varol'un paylaşımı, lüks yaşama olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Varol'un ANFA Güvenlik'te yaşanan büyük soyguna dair sosyal medya hesabından şifreli mesajlar verdiği de tespit edildi.



Varol'un, 5 Haziran 2020 tarihli paylaşımında ise, "Bana bir silah verin, size bankayı soyayım. Bana bir banka verin, size dünyayı soyayım" yazdığı belirlendi. İfadesinde vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Varol, "ANFA Güvenlik'te yaklaşık 6 senedir çalışıyorum. Önceden güvenlik olarak çalışıyordum. Son üç yıldır da muhasebeciyim. Personel maaş işlemlerini, bordroları banka formatına getirip elektronik ortamda bankaya mail olarak gönderiyorum. Ben içinden çıkılmayacak derecede kredi, elden borç olarak birçok kişiye borçlandım. Bu yüzden çalıştığım işyerinde işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Muhsin Çakır ve Samet Özçelik isimli şahısların banka hesaplarına toplam 967 bin 783 lira 22 kuruş transfer yaptırdım. Bu işlemi normal bordro oluşturup, bu üç şahsı şirketimizde çalışır olarak gösterip hesaplarına aktardım. Bu işlemi evrak üzerinden silme ve ekleme yaparak oluşturdum. Daha sonra da bu şahısları tek tek arayıp 'Size gelen paraları hesabıma aktarın' dedim" dedi.



'PARAYI BAHİSE YATIRDIM'

Zimmetine geçirdiği paralar ile borçlarını ödediğini öne süren Varol, "Ben de bu paraları tüm borçlarımı kapatmak için bahis sitesine yatırdım. Sonra bu paraları da kaybettim. Bu yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. İmkânım olsa çalışıp öderim. Bu üç şahsın benim yaptığım olayla ilgisi yoktur. Bu olayların düzelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dediği kaydedildi.

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