Son dakika haberi: Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE 11 ÜLKE İMZA ATIP UYGULAMAYA KOYMUYOR"

AHaber canlı yayınında Avukat Özgecan Sırma, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sırma, "Biliyorsunuz; 2011'de İstanbul'da imza altına alındı. Biz bütün maddeleri ile hiçbir çekincemiz olmadan bu sözleşmeye taraf olduk ve Avrupa Konseyi'ne aslında getiren, destekleyenler arasında biz vardık. Bu sözleşmenin hem kurucusu hem kabullenicisiydi Türkiye. Şu anda tartıştığımız aslında tarihsel bir değişim. O anlamda değerlendirecek olursak; İstanbul Sözleşmesi olmasının sebebi aslında bu sözleşmenin uluslararası bir sözleşme olmasına rağmen çok taraflı. 11 ülke imza atıyor ancak; yürürlüğe sokmuyor. Çekince koyan ülkeler var. İmza atıp uygulamaya almayan ülkeler arasında Birleşik Krallık, Ukrayna, Slovenya, Letonya, Bulgaristan, Macaristan gibi birçok ülke var. Dolayısıyla bu ülkeler çekince koydular. Aile yapılarından bahsettiler. Kendi iç yasalarının yeterliliğinden bahsettiler. Uygulamadıklarının gerekçesi olarak. Biz de aynı bu gerekçeleri savunuyoruz aynı ülkeler gibi. Diyoruz ki; Bizim kendi iç yasalarımız zaten kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik her türlü önlemi ve cezalandırıcı maddeleri bulunduruyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı? İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte o maddeler... | Video

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandı

Resmi Gazete'de 8 Mart 2012'de yayımlandı

Avrupa Konseyi üye devletleri ile bazı ülkeler tarafından imza altına alındı

Onay yeter sayısına (10) ulaştığı 1 Ağustos 2014'te imza altına alındı

Sözleşme; 12 bölüm 81 maddeden oluşuyor

Türkiye 20 Mart 2021'de sözleşmeden ayrıldı.

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMENİN ANA TEZLERİ VE NEDENLERİ