Son dakika | Küfürbaz troll savcının telefonu bulundu!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Özcan'ın suç aletini, yani o tweet'leri attığı cep telefonunu ortadan kaldırmak için nasıl çaba sarf ettiğinin detayları ortaya çıktı.