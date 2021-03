Başkan Erdoğan AK Parti'nin 2023 Manifestosu'nu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Erdoğan geçerli sayılan 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Eksikten ve yanlıştan münezzeh olan sadece Rabb'imizdir. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. İşte bu anlayışla, "Niyet hayr, akıbet hayr" diyerek, sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle, MHP ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı çatısı altında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız.

Yarın diye ifade ettiğimiz büyük ufuk, bizim maziden atiye kurulan köprü dediğimiz, geçmişi ve bugünü de içeren kuşatıcılığa özellikle sahiptir. Türkiye'nin bugün bulunduğu yer, şanlı tarihinin şerefli mirası ile geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizginin tam ortasıdır. Büyük rüyalar görmek, bu rüyaların ardından gitmek, medeniyetimizin emridir.Milletimiz, onca badireye rağmen hep ayakta kalmayı ve yeniden şahlanışa geçmeyi başarmıştır. Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalı.Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek, son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var.Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz.Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse, karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkarıldı. Rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar, bizi ancak 2000'lerin başına kadar getirmeye yetebildi. AK Parti, iktidara geldiğinde, karşımızda her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke vardı. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi.Dünyanın, koronavirüs salgınının etkileri altında kıvrandığı bir dönemde, Türkiye olarak, salgın sonrasına da hazırlanacak bir ufukla mücadelemizi yürütüyoruz. Kendimizle birlikte tüm dostlarımız ve insanlık için sağlık, huzur, adalet ve refah dolu bir dünya istiyoruz. İşte bunun için "Dünya 5'ten büyüktür" tespit ve talebimizi, her fırsatta tekrarlıyoruz. Temennimiz, bu dönem yaşananların, küresel zafiyetlerin giderilmesinde milat haline gelmesidir.Dünyanın en yaygın dış misyon ağına sahip 5 ülkesi arasındayız. Dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız. Suriye'de, dünya mazlumlara sırtını dönerken, biz sınırlarımızı ve kalbimizi açtık. Libya'daki meşru hükümetle yaptığımız deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayla Türkiye'nin ve Libya halkının Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerinde var olan haklarını garanti altına aldık. Ermenistan ordusu saldırıya geçince, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Destansı bir mücadeleyle bu kirli işgal sona erdi.ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Afrika, Asya ve Avrupa'nın kalbinde yer alan bir ülke olarak, ne Doğu'ya ne de Batı'ya sırtımızı dönme lüksümüz yok.Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. İş insanlarımıza da 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Uluslararası yatırımcılara ise, Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.Siz içeride birilerinin "Battık, bittik, yıkıldık, öldük" diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.BAŞKAN Erdoğan 19 yıllık iktidar döneminde yapılanları ise şöyle sıraladı:Milli eğitim bütçesi 7.5 milyardan 147 milyar liraya çıktı. Yükseköğrenim bütçemizle 212 milyar liraya ulaşıyor. Okul sayısı 50 bin 877'den 87 bin 678'e, derslik sayısı 343 binden 600 bine yükseldi.Hastanelerdeki yatak sayısı 164 binden 253 binin üzerine, nitelikli yatak sayımız 19 binden 162 bine çıktı. 378 bin olan sağlık çalışanı sayımız, 1 milyon 177 bine ulaştı. Hekim sayımız 92 binken 174 bini geçti. 9 şehir hastanemizin inşası, 3'ünün ihale süreci, 3'ünün proje çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında, 43 bin 158 yatak kapasiteli 32 şehir hastanesi olacak.Hâkim, savcı ve diğer personel sayısını yüzde 176 artırdık. 9 bin 349 olan hâkimsavcı sayısı, FETÖ'cü hainlerin yol açtığı tahribata rağmen, 21 bin 651'e ulaştı.11 bin 590 kilometrelik demiryolu ağını yeniledik. 26 olan havalimanı sayısı 56'ya çıktı. Tersane sayımız 37'den 83'e çıktı.145 olan atıksu arıtma tesisi sayısı bin 170'i buldu. TOKİ kanalıyla ürettiğimiz konut sayısı 1 milyon adede ulaştı.Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 20 milyar lirayı geçti. Çiftçilerimize ödediğimiz tarımsal destekler 160 milyar liraya yaklaştı. Baraj sayısı 276'dan 876'ya çıktı..192 olan organize sanayi bölgesini 325'e yükselttik. 22 endüstri bölgesi, 79 teknopark, 1242 Ar-Ge merkezi, 364 tasarım merkezi kurduk. Uzay Ajansı'nı faaliyete geçirdik ve Milli Uzay Programı'mızla iddiamızı ortaya koyduk.Savunma sanayiinde 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'yi geçti. Projelerimizin bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolarlık hacme ulaştı. İhracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıktı.Enerjide kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükselttik. TANAP ve TürkAkım gibi ülkemizi bölgesel enerji merkezi haline getirecek projeleri tamamladık. Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. Akkuyu Nükleer Santralimizin inşası devam ediyor.Dizi ve filmlerimiz, dünyadaki en önemli kültür elçilerimiz haline geldi. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yılı 16 milyon turist ve 12.4 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olsak da önümüzdeki dönemde hedefimiz 75 milyon turist.Batı toplumu, sahip olduğu maddi imkânların ve bununla ayakta tuttuğu eğitim ve kültür gücünün büyüklüğüne rağmen, aile müessesesinde yaşanan çöküş sebebiyle, ciddi bir gelecek korkusu içindedir. Milletimizin, asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrı ise aile yapımızın mukavemetidir.Televizyon ve internetin yaygınlaşmasıyla, insanımızı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir kültür iklimi etrafımızı kuşatmaya başladı. Evlilik yaşları zaten 30'lara dayanan gençlerimiz arasında hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor.Taklit eden değil üreten, özenen değil özenilen, hevayı değil fıtratı önceleyen, vakte teslim olan değil yönünü geleceğe dönen, maziden atiye köprüler kuran nesiller yetiştirmek için önce aileyi sağlama alacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız.Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Yeni anayasanın ruhunda millet, yani insan olmalıdır. Merkezinde insanın huzuru, refahı, mutluluğu yer almalıdır. Özü, tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. İlhamını ihtişamlı geçmişimizden alan, yönü Türkiye'nin geleceğine dönük, toplumun birlikte yaşama ve geleceğini birlikte kurma iradesinin ürünü asırlık bir sözleşme, bir vizyon belgesi olmalı. Darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalı. Yılın ilk diliminde belirli safhaya ulaşacak. Mutlaka milletin onayına sunulacak.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kongre salonuna girişinde dışarıda coşkuyla bekleyen partililere seslenerek, "Kurulduğumuzdan bu yana, son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle, yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifadev ar, o da 35 kişi ama onlar da asıl üyeler gibi beraber çalışacaklar"dedi.Divan'da 4 kadına yer verilmesi dikkat çekti.Erdoğan, 81 ili, özelliklerine göre yazılmış mısralarla selamladı. Erdoğan, İzmir'i selamlarken, "İklimiyle, insanıyla, efesiyle dünyada biriciksin; İzmir, hoş geldin" dedi.MHP kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Nevin Taşlıçay ve Celal Adan'la katıldı. SP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, BBP, CHP, DP, DSP, Hüda Par, İYİ Parti de heyet gönderdi.Başkan Erdoğan sahneye çıkarken "İnandığın Yolda Yürü" şarkısı çaldı. Kongrede "lider" ve "AK Parti" tanıtım filmleri gösterildi. "İstikamet İstikbal", "Tek Kalp", "İman Varsa İmkân Var" isimli 3 yeni seçim şarkısı da çalındı.Kongrelerde şu pankartlar açıldı: "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil gönül mutabakatıdır", "Liderimizin yanında 2023 yolundayız", "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır", "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır."AK Parti olarak yeni heyecanla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım, Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur.Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatla ülkemizi şaha kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmaya başardık. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlar olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni bir sivil anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır.AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Tüzük Değişikliği Komisyonu'nca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre, tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı. MKYK'nın 50 olan üye sayısı 75, 25 olan yedek üye sayısı 35 olarak değiştirildi. AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı. Yapılan bir diğer değişiklikle Merkez Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 5 yedek üyeden oluşması sağlandı.MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebriklerini ileterek hayırlı olsun dileğinde bulundu.