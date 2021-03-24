Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video

AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlar hitap etti.