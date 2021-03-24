Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:05
05:07
Salih Tuna | Ahmet Kekeç olsaydı... 24.03.2021 | 09:51
02:27
02:12
Engin Ardıç | Boş ama hoş değil 24.03.2021 | 09:18
00:38
02:19
Ekonomide reform takvimi açıklandı | Video 23.03.2021 | 23:37
00:44
07:35
03:07
01:03
Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video 23.03.2021 | 22:02
01:25
Beklenen kar yağışı Karabük'te başladı | Video 23.03.2021 | 20:39
02:20
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü | Video 23.03.2021 | 20:38
01:08
00:51
02:24
00:45
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 23.03.2021 | 18:04
02:32
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 23.03.2021 | 17:46
04:17
Hıncal Uluç | Mutluluk tespihime bir tane daha... 23.03.2021 | 17:13
05:10
Yavuz Donat | Bu kadar da olmaz 23.03.2021 | 17:11
02:44
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 23.03.2021 | 16:12
AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlar hitap etti.