Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video
24.03.2021 | 10:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti | Video 24.03.2021 | 10:53
Salih Tuna | Ahmet Kekeç olsaydı... 05:07
Salih Tuna | Ahmet Kekeç olsaydı... 24.03.2021 | 09:51
Mehmet Barlas | Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşma, 2023’e kadar olan gündemi belirleyecek 02:27
Mehmet Barlas | Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşma, 2023’e kadar olan gündemi belirleyecek 24.03.2021 | 09:20
Engin Ardıç | Boş ama hoş değil 02:12
Engin Ardıç | Boş ama hoş değil 24.03.2021 | 09:18
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Milli Eğitim Bakanlığı'dan son dakika yüz yüze sınav açıklaması | Video 00:38
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Milli Eğitim Bakanlığı'dan son dakika yüz yüze sınav açıklaması | Video 24.03.2021 | 00:01
Ekonomide reform takvimi açıklandı | Video 02:19
Ekonomide reform takvimi açıklandı | Video 23.03.2021 | 23:37
Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu restoranın yakınına füzeli saldırı | Video 00:44
Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu restoranın yakınına füzeli saldırı | Video 23.03.2021 | 23:30
Son dakika: Orhan Pamuk’tan skandal Ayasofya çıkışı! Eski Bakan'dan sert tepki: Mandacılık ruhuyla söyledi | Video 07:35
Son dakika: Orhan Pamuk’tan skandal Ayasofya çıkışı! Eski Bakan'dan sert tepki: Mandacılık ruhuyla söyledi | Video 23.03.2021 | 23:15
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular | Video 03:07
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular | Video 23.03.2021 | 22:29
Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video 01:03
Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video 23.03.2021 | 22:02
Beklenen kar yağışı Karabük'te başladı | Video 01:25
Beklenen kar yağışı Karabük'te başladı | Video 23.03.2021 | 20:39
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü | Video 02:20
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü | Video 23.03.2021 | 20:38
Son dakika: Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01:08
Son dakika: Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayısında son durum | Video 23.03.2021 | 19:56
Son dakika: Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü... Dikkat çeken S-400 ve F-35 detayı | Video 00:51
Son dakika: Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü... Dikkat çeken S-400 ve F-35 detayı | Video 23.03.2021 | 19:43
AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız | Video 02:24
AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız | Video 23.03.2021 | 19:09
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 00:45
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 23.03.2021 | 18:04
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 02:32
Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var | Video 23.03.2021 | 17:46
Hıncal Uluç | Mutluluk tespihime bir tane daha... 04:17
Hıncal Uluç | Mutluluk tespihime bir tane daha... 23.03.2021 | 17:13
Yavuz Donat | Bu kadar da olmaz 05:10
Yavuz Donat | Bu kadar da olmaz 23.03.2021 | 17:11
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 02:44
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 23.03.2021 | 16:12

AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlar hitap etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA